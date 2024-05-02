Попавшего в западню ежика спасли на пожаре в Сибири

Возгорание надворных построек произошло в деревне Кузьминка Красноярского края. Из-за порывистого ветра огонь перекинулся сначала на траву, а затем на лесные деревья. В западне оказался маленький ёжик. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
На место выехали две бригады Уярской лесопожарной станции. Для тушения возгорания пришлось разгребать граблями удобрения, распиливать пни, а затем разбивать их в труху, чтобы они снова не начали дымиться, передает Newslab.ru.
«Ветер был такой силы, что сбивал с ног. Применяли ранцевые лесные огнетушители, воздуходувки и бензопилы», — рассказал начальник Уярской ЛПС Александр Бессарабов.
Под одним из деревьев огнеборцы случайно нашли ежа. Кроху перенесли в безопасное место, а возгорание потушили на площади в 10 га.