Приморский гребец Иван Штыль может выступить на Олимпиаде в Париже

Отборочные соревнования, которые определят участников Олимпийских игр, запланированы на 8 мая в Венгрии. Всего под нейтральным статусом на Игры в Париже может отправиться 55 российских атлетов, чьи результаты не будут влиять на общий медальный зачет страны. Некоторые спортсмены, включая пловца Ивана Гирёва, отказались от участия на таких условиях.