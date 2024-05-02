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Приморский гребец Иван Штыль может выступить на Олимпиаде в Париже

Спортсмен из Приморья вошел в список нейтральных спортсменов, которые будут соревноваться без привычных национальных символов.

Источник: Аргументы и факты

Известный приморский гребец Иван Штыль вошел в перечень спортсменов, которым разрешено участвовать в Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом.

Согласно сообщению «Вести: Приморье», Штыль находится среди 13 российских гребцов, которым Международная федерация каноэ предоставила возможность выступления без символов национального флага и гимна, а их результаты не будут учитываться в общем медальном зачёте.

Иван, который представляет Российскую Федерацию в гребле на каноэ с 2005 года, является серебряным призером Олимпиады в Лондоне, девятикратным чемпионом Европы, обладателем Кубка мира и множества мировых и европейских титулов.

Отборочные соревнования, которые определят участников Олимпийских игр, запланированы на 8 мая в Венгрии. Всего под нейтральным статусом на Игры в Париже может отправиться 55 российских атлетов, чьи результаты не будут влиять на общий медальный зачет страны. Некоторые спортсмены, включая пловца Ивана Гирёва, отказались от участия на таких условиях.

XXXIII Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже, который ранее дважды принимал это масштабное событие. После игр 2024 года французская столица станет вторым городом после Лондона, трижды проводившим летние Олимпийские игры.