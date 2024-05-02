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Православные верующие 2 мая празднуют Великий четверг

На неделе перед Пасхой для православных христиан наступает Великий (Чистый) Четверг.

Источник: Смартпресс

Во время богослужений в этот день вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. Согласно Евангелию, на Тайной Вечере Иисусом Христом был установлен обряд евхаристии — Святого Причастия.

Этот обряд признается всеми христианами — православными, католиками, лютеранами — верующие вкушают вино и хлеб, подразумевая под ними Тело и Кровь Иисуса Христа. С Великого Четверга и до воскресенья во всех православных храмах церковные службы посвящаются воспоминаниям о земных страданиях Иисуса.

С Великого Четверга начинаются приготовления к Пасхе. Верующим необходимо прийти в храмы, исповедаться и причаститься. В доме прибирают, пекут куличи, красят яйца. В Чистый Четверг принято встать до восхода солнца и выкупаться — символически очиститься от грехов и суеты.

В Великий Четверг Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершит вечерню с Божественной литургией святителя Василия Великого в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска.

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