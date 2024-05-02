Владимир Кузьмин приедет в Иркутск с большим концертом

Владимир Кузьмин написал свою первую композицию, будучи 6-летним ребёнком, а скрипка была первым музыкальным инструментом, полюбившимся ему ещё с музыкальной школы. В начале своей карьеры артист обучался искусству игры флейте и саксофоне, участвовал в популярном ансамбле «Самоцветы» и удивлял талантом виртуозной игры на гитаре, участвуя в вокально-инструментальном ансамбле «Надежда».