В мае красноярцы смогут увидеть второй весенний звездопад

Увидеть второй весенний звездопад смогут и жители Красноярского края.
Пик активности произойдет в ночь с 5 на 6 мая — ожидается до 50 метеоров в час. «Условия видимости метеоров в 2024 году — благоприятные! Луна близка к новолунию и не помешает их наблюдению», — рассказали в Московском планетарии.
Метеоры Майских Акварид быстрые и яркие, оставляющие длинные следы. Их скорость достаточно высока — почти 67 км/сек. Наблюдают метеоры невооруженным глазом, лучше всего они видны в начале мая в предрассветные часы (с 2:00 до 4:00 мск) и вдали от городской засветки.
Сообщается также, что в мае этого года сложилась уникальная астрономическая ситуация — все планеты не видны ни ночью, ни в сумерках, они располагаются вблизи Солнца и прячутся в его ярком дневном свете.