Хоккейный клуб «Амур» покинул ряд игроков и тренеров

Хоккейный клуб «Амур» в межсезонье покинул ряд полевых игроков, а также три тренера — Евгений Шалдыбин, Игорь Ефимов и Алексей Жигарев. Кроме того, тигриный стан покидает и латвийский вратарь Янис Калниньш, выступавший за команду в течение двух сезонов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Также переходят в другие клубы Егор Коршков, Кирилл Капустин, Анатолий Никонцев, Петр Хохряков и Елисей Минаев. Последний провел в системе «Амура» два сезона, однако в минувшем турнире выступал только в ВХЛ за красноярский «Сокол». В сезоне 2022−2023 на его счету 3 очка в 30 матчах в КХЛ.