В Приморье в Шкотово отремонтируют еще три улицы

В Приморском крае в районе Шкотово в порядок приведут дороги еще на трех улицах. Это стало возможным благодаря экономии по итогам торгов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.
В этом году, по сообщениям краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, в порядок приведут более 12 километров дорог. Также дополнительно в Смоляниново отремонтируют 850 метров дороги, а в Многоудобном — 150 метров.
«Всего на ремонт дорог в Шкотовском округе было направлено 120 миллионов рублей, из них на торгах удалось сэкономить более 18 миллионов. Эти средства пойдут на дополнительное обновление дорожного полотна на улицах Октябрьской и Нагорной в Смоляниново и на Центральной в Многоудобном», — сообщили в ведомстве.
Также отметим, что администрация муниципалитета учитывала мнения и пожелания местных граждан при выборе участков для ремонта путем опроса.
Стоит напомнить, что начать работы по обновлению дорог планируется уже в мае, а все работы будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».