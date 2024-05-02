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В Приморье в Шкотово отремонтируют еще три улицы

Более 12 километров дорог приведут в порядок.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморском крае в районе Шкотово в порядок приведут дороги еще на трех улицах. Это стало возможным благодаря экономии по итогам торгов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.

В этом году, по сообщениям краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, в порядок приведут более 12 километров дорог. Также дополнительно в Смоляниново отремонтируют 850 метров дороги, а в Многоудобном — 150 метров.

«Всего на ремонт дорог в Шкотовском округе было направлено 120 миллионов рублей, из них на торгах удалось сэкономить более 18 миллионов. Эти средства пойдут на дополнительное обновление дорожного полотна на улицах Октябрьской и Нагорной в Смоляниново и на Центральной в Многоудобном», — сообщили в ведомстве.

Также отметим, что администрация муниципалитета учитывала мнения и пожелания местных граждан при выборе участков для ремонта путем опроса.

Стоит напомнить, что начать работы по обновлению дорог планируется уже в мае, а все работы будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».