В Приморье в Шкотово отремонтируют еще три улицы

«Всего на ремонт дорог в Шкотовском округе было направлено 120 миллионов рублей, из них на торгах удалось сэкономить более 18 миллионов. Эти средства пойдут на дополнительное обновление дорожного полотна на улицах Октябрьской и Нагорной в Смоляниново и на Центральной в Многоудобном», — сообщили в ведомстве.