Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 2 мая 2024

Погода в Иркутске 2 мая 2024 принесет горожанам все и сразу — и порывистый ветер, и дождь и тепло до +15 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».