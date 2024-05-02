Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 2 мая 2024

Погода в Иркутске 2 мая 2024 принесет горожанам все и сразу — и порывистый ветер, и дождь и тепло до +15 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Погода в Иркутске 2 мая 2024
— Погода в Иркутске 2 мая 2024 будет с переменной облачностью, — говорят синоптики Иркутского Гидрометцентра. — Днем в областном центре пройдет кратковременный дождь.
Также первый рабочий день на этой неделе прогнозируется ветреным — потоки воздушных масс подуют днем с северо-запада со скоростью 5−10 м/с и порывами до 14 м/с. Утром столбики уличных термометров покажут 0…+2 градуса, а днем потеплеет до +13…+15 градусов.
Такой обещает быть погода в Иркутске 2 мая 2024, что касается прогнозы по региону, то в Иркутской области в четверг также переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
— Днем в южных районах небольшие, ветер в западных, центральных и южных районах местами дует с порывами до 15−18 м/с, — отмечают метеорологи. — Температура при прояснении −6…-11, днем воздух прогреется до +10…+15.
Но, стоит отметить, что при облачной погоде таких показателей ждать не стоит. Если небо закроют облака, то температура воздуха не поднимется выше +5 градусов.