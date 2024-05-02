Обновили расписание авиарейсов по маршруту «Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан»

Пассажирам, купившим билеты на указанные рейсы, необходимо произвести обмен или возврат билетов в кассах или на сайтах авиакомпании (при онлайн-покупках). В этом случае комиссия не взимается. Все остальные даты вылета рейсов 415 и 416 остаются без изменений.