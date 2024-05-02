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Обновили расписание авиарейсов по маршруту «Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан»

Перенесли даты вылета.

Источник: Комсомольская правда

АО «Хабаровские авиалинии» объявили об изменениях в весенне-летнем расписании рейсов 415 и 416. Изменения затрагивают ряд дат вылета, начиная с мая и до августа. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Перенесли даты вылета для рейсов 415 и 416 на маршруте «Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан» и обратно, включая следующие даты:

В мае рейсы переносятся с 7 на 10 число и с 21 на 24.

В июне изменения касаются дат с 4 на 7, с 9 на 2, с 18 на 21 и с 23 на 16.

В июле рейсы переносятся с 9 на 12, с 14 на 7, с 23 на 26 и с 28 на 21.

В августе рейсы переносятся с 6 на 9, с 11 на 4, с 20 на 23 и с 25 на 18.

Пассажирам, купившим билеты на указанные рейсы, необходимо произвести обмен или возврат билетов в кассах или на сайтах авиакомпании (при онлайн-покупках). В этом случае комиссия не взимается. Все остальные даты вылета рейсов 415 и 416 остаются без изменений.