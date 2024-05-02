Из-за экстренной операции отменили концерт Леши Свика в Новосибирске

Информация о причинах госпитализации не разглашается, однако известно, что процесс восстановления займет длительное время. Леша Свик лично сообщил о переносе концерта на своей странице в соцсетях, поблагодарив поклонников за понимание. Он отметил, что все билеты будут действительны.