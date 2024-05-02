Из-за экстренной операции отменили концерт Леши Свика в Новосибирске

Популярного российского певца Лешу Свика из Екатеринбурга экстренно прооперировали, из-за чего он перенес предстоящий концерт в Новосибирске. Артист должен был выступить 4 мая в лофт-парке «Подземка».
Информация о причинах госпитализации не разглашается, однако известно, что процесс восстановления займет длительное время. Леша Свик лично сообщил о переносе концерта на своей странице в соцсетях, поблагодарив поклонников за понимание. Он отметил, что все билеты будут действительны.
Певец стал широко известен после выпуска хита «Я хочу танцевать» в 2017 году. Его песни «Дым» и «Малиновый свет» пользовались большой популярностью и вошли в топ-30 самых прослушиваемых треков года в социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
Напомним, на концерте Басты в Новосибирске парень сделал предложение своей девушке.