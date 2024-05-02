В центре Хабаровска 2 мая перекроют движение транспорта

— Сегодня с 16:00 до 23:00 будет ограничено движение по следующим улицам: улице Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского, улице Пушкина от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского, Уссурийскому бульвару от улицы Шеронова до улицы Пушкина, — сообщили в ГИБДД Хабаровска. Также с 18:00 до 21:00 ограничат движение транспорта по улице Карла Маркса на участке от улицы Пушкина до улицы Гоголя.



Напомним, мэрия Хабаровска выпустила постановление № 1512 от 10 апреля 2024 года об организации дорожного движения в краевой столице в период подготовки к параду Победы. В дни репетиции пеших и механизированных колонн ряд улиц города закроют для движения транспорта.