Вырастить своих. Как кузбасские бизнеследи решают проблему нехватки кадров

По данным Минэкономразвития на 2023 год, свой бизнес в России развивают более 1,5 млн женщин — это число всех российских женщин-учителей и врачей вместе взятых. В кузбасской сфере малого и среднего предпринимательства работают почти 363 тысячи человек. Доля женщин среди них неизвестна, но очевидно, что число бизнесвумен ежегодно растёт.
Период впитывания знаний.
Если смотреть точечно, можно вспомнить кузбасский Комитет по развитию женского предпринимательства. 56 его представительниц создали в области порядка 400 новых рабочих мест.
Директор семейной мебельной фабрики «Академия уюта» Юлия Лобова рассказывает, что у неё есть своя фабрика и салон продаж, где трудится около 30 человек. Ежегодно в компании создают на 15−20% рабочих мест больше за счёт увеличения товарооборота и запуска новых производственных направлений. Например, в прошлом году на фабрике появилось три новых вакансии, потому что открылось новое производство по изготовлению изделий из металла.
«Потребность в квалифицированных сотрудниках у развивающегося предпринимателя будет всегда. Мы пытаемся сделать так, чтобы совпали ожидания работников к нашей компании и наши ожидания к сотрудникам. Но это непростой процесс», — говорит Юлия и добавляет, что особенно сложности касаются молодёжи, которая хочет зарабатывать, но не очень хочет учиться и получать из-за отсутствия опыта поначалу небольшую оплату.
Бизнес-леди, как и все, столкнулись с дефицитом кадров. На учёте в кадровых центрах стоит около 7 тыс. кузбассовцев — это исторический минимум. При этом количество вакансий сильно превышает число претендентов. Только по данным портала Минтруда и занятости населения региона, на конец апреля открыто почти 24 тыс. вакантных мест. Как решать эту проблему?
«Мы должны начинать с детей. Моему сыну 20 лет, и я говорю ему, что первое время он должен быть готов работать вообще бесплатно или более низкую зарплату, потому что есть период, когда нужно впитывать знания», — считает Юлия Лобова.
Студенты — наше будущее.
Бухгалтер Софья Дагаева Комитета по развитию женского предпринимательства подтверждает, что кадровый голод есть у всех — от строителей до представителей сферы торговли: «Нет сферы, где “голода” нет. Но сейчас берутся за “выращивание” своих специалистов, так как биржа труда не является рабочим инструментом в плане поиска кадров. Можно идти в вузы и ссузы и забирать студентов с практики. Человек привязывается к месту, где его обучили. Предприниматели готовы оплачивать “корочки” водителя, машиниста нужной категории».
Так и есть. Молочный фермер Мария Лаптева из Ленинска-Кузнецкого муниципального округа сотрудничает с университетом и агроколледжем, чтобы на практику в село приезжали студенты. Безусловно, не все хотят возвращаться в глубинку, но ведь есть и другие. Фермеры готовы передавать свои знания: низкоквалифицированные работники тут как раз могут получить новый полезный опыт. Если механизатора со средним образованием без опыта работы на тракторе в крупный агрохолдинг не возьмут, то на маленьком предприятии примут и обучат.
«У нас есть программа субсидирования обучения и переквалификации сотрудников. Например, нашему ветеринарному фельдшеру, чтобы стать врачом, можно пройти обучение в университете, а мы можем компенсировать часть затрат стоимости его обучения или любого другого сотрудника. Главное — желание стать более квалифицированным», — говорит Мария.
Основные сотрудники фермы Лаптевых сейчас, конечно, селяне. Они живут рядом, им проще и ближе. Но приезжей или возвращающейся молодёжи даже с высшим образованием работа найдётся — помощником ветврача, бригадиром.
Дизайнер одежды Оксана Боксгорн тоже плотно работает со студентами (не обязательно швейного производства), берёт их на практику, потому что уверена: это наше будущее, которое останется в регионе. Им же текстильщики готовы и предоставить рабочие места.
«Сейчас у нас на практике девушка, которая заканчивает учёбу и трудоустраивается к нам. Когда делаешь интересные коллекции, студенты готовы работать — их просто нужно заинтересовать», — заключает Оксана.