Вырастить своих. Как кузбасские бизнеследи решают проблему нехватки кадров

Так и есть. Молочный фермер Мария Лаптева из Ленинска-Кузнецкого муниципального округа сотрудничает с университетом и агроколледжем, чтобы на практику в село приезжали студенты. Безусловно, не все хотят возвращаться в глубинку, но ведь есть и другие. Фермеры готовы передавать свои знания: низкоквалифицированные работники тут как раз могут получить новый полезный опыт. Если механизатора со средним образованием без опыта работы на тракторе в крупный агрохолдинг не возьмут, то на маленьком предприятии примут и обучат.