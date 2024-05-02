Жителям Новосибирска рассказали о запретах на Чистый четверг

В преддверии Пасхи православные традиционно проводят особый ритуал очищения дома и души, готовясь к празднованию Светлого Христова Воскресения. Чистый четверг, который в 2024 году пришелся на 2 мая, считается последним днем, когда важно сделать уборку и подготовиться к празднику.
В этот день соблюдается ряд запретов, направленных на поддержание чистоты и благополучия. Например, не рекомендуется готовить пасхальные блюда в грязной посуде или в неубранном доме, так как это может привлечь невзгоды. Также важно избегать шумных мероприятий, танцев и употребления алкоголя, поскольку Чистый четверг не является праздничным днем в христианском календаре.
Если взять в церкви Страстную свечу, то она поможет лечить болезни.
По поверьям если в Чистый четверг сохраняют прохлада, ветер и сырость, то такая погода останется до конца мая. Но если будет ясный день без туч, последний месяц весны будет теплым.
Напомним, на 10,2% за год подорожал набор пасхальных продуктов в Новосибирске.