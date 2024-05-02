Жителям Новосибирска рассказали о запретах на Чистый четверг

В этот день соблюдается ряд запретов, направленных на поддержание чистоты и благополучия. Например, не рекомендуется готовить пасхальные блюда в грязной посуде или в неубранном доме, так как это может привлечь невзгоды. Также важно избегать шумных мероприятий, танцев и употребления алкоголя, поскольку Чистый четверг не является праздничным днем в христианском календаре.