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Жителям Новосибирска рассказали о запретах на Чистый четверг

Чистый четверг считается последним днем перед Пасхой, когда важно сделать уборку и подготовиться к празднику.

Источник: Freepik

В преддверии Пасхи православные традиционно проводят особый ритуал очищения дома и души, готовясь к празднованию Светлого Христова Воскресения. Чистый четверг, который в 2024 году пришелся на 2 мая, считается последним днем, когда важно сделать уборку и подготовиться к празднику.

В этот день соблюдается ряд запретов, направленных на поддержание чистоты и благополучия. Например, не рекомендуется готовить пасхальные блюда в грязной посуде или в неубранном доме, так как это может привлечь невзгоды. Также важно избегать шумных мероприятий, танцев и употребления алкоголя, поскольку Чистый четверг не является праздничным днем в христианском календаре.

Существуют и приметы, связанные с этим днем. Например, уборка считается обязательной и должна быть тщательной: окна, полы, мебель — все должно быть очищено. Также считается, что перестановка мебели в доме может помочь избежать финансовых проблем. По поверьям, стрижка волос в Чистый четверг способна очистить от грехов, а находка потерянной вещи в доме обещает большое счастье.

Если взять в церкви Страстную свечу, то она поможет лечить болезни.

По поверьям если в Чистый четверг сохраняют прохлада, ветер и сырость, то такая погода останется до конца мая. Но если будет ясный день без туч, последний месяц весны будет теплым.

Напомним, на 10,2% за год подорожал набор пасхальных продуктов в Новосибирске.

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