Волны в бухте Фёдорова во Владивостоке раскрасили оранжевые водоросли

В бухте Фёдорова Владивостока наблюдается необычное природное явление: ветер приносит к берегу огромное количество микроскопических планктонных водорослей Noctiluca, известных также как Ночесветка, создавая ярко-оранжевую полосу вдоль береговой линии. Как сообщает VL.ru, пока это явление заметно только на одном участке бухты.
Для местных жителей видеть оранжевые оттенки воды у побережья — дело привычное, ведь подобное случается довольно регулярно. Тем не менее, некоторые горожане по-прежнему испытывают тревогу при виде необычно окрашенной воды, ошибочно принимая её за следы загрязнения.
Особенностью Noctiluca является их способность светиться ночью голубым цветом, благодаря чему эти водоросли получили прозвище «морская свечка». В дневное время они придают воде оранжевый оттенок, который виден невооружённым глазом. Несмотря на свою яркость, эти микроорганизмы абсолютно безопасны для человека.
Цветение водорослей чаще всего происходит в жаркое время года, однако иногда оно может начаться и весной. Примером может служить ситуация апреля 2019 года, когда Ночесветка окрасила воды возле яхт-клуба «Семь футов», расположенного в той же бухте Фёдорова.