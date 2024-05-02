Волны в бухте Фёдорова во Владивостоке раскрасили оранжевые водоросли

Цветение водорослей чаще всего происходит в жаркое время года, однако иногда оно может начаться и весной. Примером может служить ситуация апреля 2019 года, когда Ночесветка окрасила воды возле яхт-клуба «Семь футов», расположенного в той же бухте Фёдорова.