Названа дата генеральной репетиции шествия в честь Дня Победы в Красноярске

Въезд транспорта будет запрещен на все проезды, прилегающие к участку проведения торжественного шествия. С 08:00 до 23:00 7 мая, а также с 20:00 8 мая до 06:00 10 мая с Красраба нельзя будет въехать на проезды к зданиям №№ 31 ст. 7, 29/1, 29/2 и на парковку в районе здания № 29; на улицу Малаховская и на проезды между домами №№ 32 и 32а, 34 и 34 г.