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Названа дата генеральной репетиции шествия в честь Дня Победы в Красноярске

Генеральная репетиция торжественного шествия, посвященного празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдет на правобережье Красноярска во вторник, 7 мая.

Источник: РИА "Новости"

Для обеспечения безопасности вновь будут введены ограничения для движения и парковки транспорта, сообщили в мэрии.

Колонны шествия и военная техника пройдут по участку проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» от улицы Чайковского до Транспортного проезда. Для транспорта Красраб будут полностью закрывать 7 мая с 17:00 до 23:00 и с 22:00 8 мая до 06:00 10 мая.

Также полностью движение транспорта закроют на улице Малаховская: с 20:00 8 мая до 17:00 9 мая нельзя будет проехать по участку от Юности до Красраба.

Въезд транспорта будет запрещен на все проезды, прилегающие к участку проведения торжественного шествия. С 08:00 до 23:00 7 мая, а также с 20:00 8 мая до 06:00 10 мая с Красраба нельзя будет въехать на проезды к зданиям №№ 31 ст. 7, 29/1, 29/2 и на парковку в районе здания № 29; на улицу Малаховская и на проезды между домами №№ 32 и 32а, 34 и 34 г.

​С 20:00 8 мая до 17:00 9 мая будет перекрыто движение от улицы Юности до Красраба на Административном проезде, Спортивном проезде и улице Инструментальная.

Остановка и стоянка транспорта будут запрещены с 18:00 6 мая до 22:00 9 мая на улице Чайковского — от Красраба до Юности.

А на левом берегу Красноярска возле Мемориала Победы с 21:00 8 мая до 15:00 9 мая запретят движение на парковке, прилегающей к Площади Победы — соответствующие знаки установят при въезде со стороны Дудинской.