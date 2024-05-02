Названа дата генеральной репетиции шествия в честь Дня Победы в Красноярске

Для обеспечения безопасности вновь будут введены ограничения для движения и парковки транспорта, сообщили в мэрии.
Колонны шествия и военная техника пройдут по участку проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» от улицы Чайковского до Транспортного проезда. Для транспорта Красраб будут полностью закрывать 7 мая с 17:00 до 23:00 и с 22:00 8 мая до 06:00 10 мая.
Также полностью движение транспорта закроют на улице Малаховская: с 20:00 8 мая до 17:00 9 мая нельзя будет проехать по участку от Юности до Красраба.
Въезд транспорта будет запрещен на все проезды, прилегающие к участку проведения торжественного шествия. С 08:00 до 23:00 7 мая, а также с 20:00 8 мая до 06:00 10 мая с Красраба нельзя будет въехать на проезды к зданиям №№ 31 ст. 7, 29/1, 29/2 и на парковку в районе здания № 29; на улицу Малаховская и на проезды между домами №№ 32 и 32а, 34 и 34 г.
Остановка и стоянка транспорта будут запрещены с 18:00 6 мая до 22:00 9 мая на улице Чайковского — от Красраба до Юности.
А на левом берегу Красноярска возле Мемориала Победы с 21:00 8 мая до 15:00 9 мая запретят движение на парковке, прилегающей к Площади Победы — соответствующие знаки установят при въезде со стороны Дудинской.