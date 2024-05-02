К Омску приближается мощная гроза

По данным сервиса Ventusky, в эти выходные, 4 мая, на Омскую область обрушится гроза. Ожидается сильный дождь и ветер. По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, ветер будет с порывами до 13 м/с. Вместе с грозой придёт и потепление. Температура воздуха днём повысится до +11… +16 градусов.