К Омску приближается мощная гроза

По данным сервиса Ventusky, в эти выходные, 4 мая, на Омскую область обрушится гроза. Ожидается сильный дождь и ветер. По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, ветер будет с порывами до 13 м/с. Вместе с грозой придёт и потепление. Температура воздуха днём повысится до +11… +16 градусов.
Отметим, что согласно долгосрочным прогнозам погоды на различных сайтах, май в Омске будет прохладным и дождливым. Дожди ожидаются со второй половины месяца и по прогнозам будут практически ежедневными.
Между тем в Омской области, несмотря на прохладную и дождливую погоду сохраняется особый противопожарный режим. Омичам запрещено выезжать в лес, разводить костры, сжигать траву и сухую растительность. Запрет распространяется и на жарку шашлыков на мангале. Нарушителей ждут крупные штрафы. Для владельцев дачных участков он составит 10 000 — 20 000 рублей.