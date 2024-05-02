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К Омску приближается мощная гроза

Она придёт вместе с потеплением.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 69% 757 мм рт. ст. +23°
Источник: Om1.ru

По данным сервиса Ventusky, в эти выходные, 4 мая, на Омскую область обрушится гроза. Ожидается сильный дождь и ветер. По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, ветер будет с порывами до 13 м/с. Вместе с грозой придёт и потепление. Температура воздуха днём повысится до +11… +16 градусов.

Отметим, что согласно долгосрочным прогнозам погоды на различных сайтах, май в Омске будет прохладным и дождливым. Дожди ожидаются со второй половины месяца и по прогнозам будут практически ежедневными.

Между тем в Омской области, несмотря на прохладную и дождливую погоду сохраняется особый противопожарный режим. Омичам запрещено выезжать в лес, разводить костры, сжигать траву и сухую растительность. Запрет распространяется и на жарку шашлыков на мангале. Нарушителей ждут крупные штрафы. Для владельцев дачных участков он составит 10 000 — 20 000 рублей.