В Омске прокуратура начала проверку БСМП № 1 после сообщения о халатности

Омичка рассказала о том, что в эту больницу поступила её свекровь с переломом шейки бедра. Была назначена операция по эндопротезированию, которую несколько раз отменяли. О том, что причиной отмены стал большой пролежень, со слов автора поста, родственники узнали только перед выпиской.