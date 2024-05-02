В Омске прокуратура начала проверку БСМП № 1 после сообщения о халатности

Прокуратура Кировского округа организовала проверку деятельности травматологического отделения БСМП № 1. Поводом послужило размещённое в соцсетях сообщение с жалобой на некачественно оказанную медпомощь.
Омичка рассказала о том, что в эту больницу поступила её свекровь с переломом шейки бедра. Была назначена операция по эндопротезированию, которую несколько раз отменяли. О том, что причиной отмены стал большой пролежень, со слов автора поста, родственники узнали только перед выпиской.
«В день выписки, в момент перевязки меня выгнали из палаты, вероятно, чтоб я не увидела масштабов трагедии. Уже дома мы поняли, до какого состояния довели человека — пролежень размером с ладонь взрослого человека, из которого виден позвонок», — говорится в сообщении.
«В ходе проверки с привлечением ТО Росздравнадзора будет дана оценка работе медицинского персонала, а также функционированию отделения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.