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В новокузнецком аэропорту не соблюдались права инвалидов

Здание аэровокзала не в полной мере соответствует требованиям закона.

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, суд обязал владельца аэропорта Новокузнецка обеспечить соблюдение прав инвалидов. Выяснилось, что здание не в полной мере соответствует требованиям закона.

Так, на аэровокзале не было знаков доступности для инвалидов, тактильных указателей, контрастной маркировки препятствий и спецсредств, которые позволяли посетителям с ограниченными возможностями здоровья подняться на второй этаж.

Высота стоек для обслуживания инвалидов на креслах-колясках также не позволяла использовать их по назначению, а информировали граждан об услугах без системы разборчивости звуковой информации. Поручни и пандусы на входе в здание тоже были оборудованы с отступлением от установленных норм закона.

После проверки прокурор направил иск об обязании собственника привести аэровокзал в соответствии с требованиями закона. Суд полностью удовлетворил прокурорские запросы.