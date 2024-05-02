В новокузнецком аэропорту не соблюдались права инвалидов

Высота стоек для обслуживания инвалидов на креслах-колясках также не позволяла использовать их по назначению, а информировали граждан об услугах без системы разборчивости звуковой информации. Поручни и пандусы на входе в здание тоже были оборудованы с отступлением от установленных норм закона.