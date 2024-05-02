Павильон с доступной рыбой в Хабаровске снова откроется в августе

Павильон с доступной рыбой в Хабаровске от Крайрыбакколхозсоюза на рынке «Али» в районе остановок «Памятник партизанам» и «Большая» возобновит свою работу в августе этого года. Об этом заявила председатель регионального рыбацкого объединения Ольга Булкова, которая приветствовала последних в этом сезоне покупателей. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», с начала мая начался новый промысел. Поэтому в работе магазина объявлен перерыв на время пополнения запасов недорогой продукции по социальным ценам.
— С начала мая у нас начинается промысел сельди. Потом мы будем добывать мойву, затем пойдёт лосось. Открыть павильон мы планируем в середине — конце августа, — сказала Ольга Булкова. — За полгода работы на этой точке реализованы десятки тонн продукции. Доступная рыба — это не только лосось, но и камбала, минтай, навага, сельдь, всё, что добывается в наших морях. В новом сезоне мы будем также расширять линейку продукции глубокой переработки.
Напомним, предприятия местного «Крайрыбакколхозсоюза» при поддержке краевого правительства первую точку постоянной торговли выловленной в дальневосточных морях рыбой и морепродуктами по социальным ценам открыли в ноябре прошлого года. Работала она изначально три дня в неделю по пятницам, субботам и воскресеньям. В апреле магазин перешёл на пятидневный режим, пока не были распроданы все запасы доступной рыбы.