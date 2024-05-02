Павильон с доступной рыбой в Хабаровске снова откроется в августе

— С начала мая у нас начинается промысел сельди. Потом мы будем добывать мойву, затем пойдёт лосось. Открыть павильон мы планируем в середине — конце августа, — сказала Ольга Булкова. — За полгода работы на этой точке реализованы десятки тонн продукции. Доступная рыба — это не только лосось, но и камбала, минтай, навага, сельдь, всё, что добывается в наших морях. В новом сезоне мы будем также расширять линейку продукции глубокой переработки.