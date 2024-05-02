Туристы из Китая въехали в Приморье на своих автомобилях

В течение шести дней китайские туристы посетят Уссурийск, Владивосток и Находку. Здесь им будут доступны местные достопримечательности 100-летней давности, прогулки по Набережной и пешеходной улице Арбата, а также на очереди ужин с ветеранами Великой Отечественной войны.