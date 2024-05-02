Туристы из Китая въехали в Приморье на своих автомобилях

Первая группа китайских туристов прибыла в Приморье на своих автомобилях через пограничный переход Суйфэньхэ — Пограничный. Для них была разработана насыщенная шестидневная программа, сообщает ИА PrimaMedia. Подробнее рассказали в представительстве МИД России во Владивостоке.
«На майские праздники туры в Россию для любителей самостоятельного вождения стали популярным выбором путешественников. 1 мая колонна из 37 водителей и десяти частных автомобилей (преимущественно внедорожников) собралась на погранпереходе. В течение следующих шести дней они будут колесить по Дальнему Востоку», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В течение шести дней китайские туристы посетят Уссурийск, Владивосток и Находку. Здесь им будут доступны местные достопримечательности 100-летней давности, прогулки по Набережной и пешеходной улице Арбата, а также на очереди ужин с ветеранами Великой Отечественной войны.
В МИД РФ отметили, что за рулем автомобилей — опытные водители.