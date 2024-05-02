Во Владивостоке возобновил работу светомузыкальный фонтан на центральной площади

Во Владивостоке после зимнего перерыва на центральной площади возобновил свою работу светомузыкальный фонтан. Днем он будет работать в детском режиме, а после 20.00 — в динамичном. Каждый вечер будет проходить музыкальное шоу, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.
Также в дирекции общественных пространств Владивостока напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности. В частности запрещено заходить в зону включенного фонтана, а также запрещено зажимать и наступать на водные струи и находиться под струями фонтана, поскольку это может быть опасно для здоровья. В особенности родителям нужно следить за своими детьми во время отдыха. Им не следует оставлять их без присмотра рядом с фонтаном.
Стоит напомнить, что после предварительной проверки все фонтаны Владивостока начали свою работу 1 мая для жителей и гостей города.