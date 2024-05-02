Стоимость домашних блинов для кузбассовцев снизилась в марте 2024 года

Стоимость домашних блинчиков в марте 2024 года для кузбассовцев уменьшилась по сравнению с февралём и составила 111 рублей. Для расчёта специалисты отделения Центрабанка в Кузбассе взяли классический рецепт: 3 яйца, 500 мл. молока, 30 г. сливочного масла, 1 стакан муки, 2 столовые ложки сахара, ½ чайной ложки соли.
Динамика цен в течение года менялась. Например, цена снизилась в мае прошлого года из-за рекордного урожая зерна и дешёвых куриных яиц и молока. С октября цены на яйца, молоко и масло начали расти (из-за ослабления рубля затраты фермеров на корма, ветеринарные препараты и обслуживание иностранного оборудования увеличились).
Сейчас действие этих факторов ослабевает: в конце прошлого года расширился перечень разрешений на импорт яиц из Турции, а российское правительство обнулило ввозные пошлины на полгода с 1 января 2024 года. Это позволило остановить рост цен на яйца. Также аграрии начали распродавать зерно из запасов по более низкой цене.
При этом на молочную продукцию продолжают влиять растущие затраты на упаковку, логистику и зарплаты сотрудникам в условиях дефицита рабочей силы.
Мы рассказывали, как кузбасские бизнеследи решают проблему нехватки кадров. Среди них есть и фермеры, занимающиеся молочным производством.