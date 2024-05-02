Стоимость домашних блинов для кузбассовцев снизилась в марте 2024 года

Сейчас действие этих факторов ослабевает: в конце прошлого года расширился перечень разрешений на импорт яиц из Турции, а российское правительство обнулило ввозные пошлины на полгода с 1 января 2024 года. Это позволило остановить рост цен на яйца. Также аграрии начали распродавать зерно из запасов по более низкой цене.