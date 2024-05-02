Сегодня в Хабаровске пройдет тренировка парада Победы, движение ограничат

Сегодня в Хабаровске с 16:00 до 23:00 состоится тренировка парада Победы, будет ограничено движение всех видов транспорта по следующим улицам: улице Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского; улице Пушкина от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского; Уссурийскому бульвару от улицы Шеронова до улицы Пушкина. Также будет ограничено движение всех видов транспорта с 18:00 до 21:00 по улице Карла Маркса на участке от улицы Пушкина до улицы Гоголя, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.