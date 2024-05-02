На Средний Урал с холодным воздухом придут дожди и снег

В Свердловской области 2 мая начнет распространяться более холодная воздушная масса. Вместе с этим в регионе пройдут осадки — небольшие дожди на юге и снег, вплоть до умеренного, на севере области. К вечеру в северных районах может установиться снежный покров.
По словам синоптика Алексея Пулина, одной из причин осадков является приближение северного циклона, сформированного в районе побережья Баренцева моря.
— Циклон работает как накопитель влаги, собирая ее на своем пути со всех окрестностей. К пятнице циклон достигнет Предуралья, где объединится с высотной ложбиной, протянувшийся на север от Каспия. В результате циклон начнет углубляться, а запасы влаги выпадут в виде осадков, — рассказал синоптик в своем telegram-канале.
В Свердловской области 2 мая дневная температура достигнет 0..+5 градусов на севере и +6..+11 градусов на юге.
В Екатеринбурге 2 мая ожидается переменная облачность, северо-западный ветер 2−7 метров с порывами до 10 метров в секунду, возможен дождь. Днем температура поднимется до +7..+9 градусов. Как отметил синоптик, утром 4 мая в городе может установиться снежный покров.