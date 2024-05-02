На Средний Урал с холодным воздухом придут дожди и снег

— Циклон работает как накопитель влаги, собирая ее на своем пути со всех окрестностей. К пятнице циклон достигнет Предуралья, где объединится с высотной ложбиной, протянувшийся на север от Каспия. В результате циклон начнет углубляться, а запасы влаги выпадут в виде осадков, — рассказал синоптик в своем telegram-канале.