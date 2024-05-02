Май, Мамыр, Дружба: необычные «весенние» имена казахстанцев

В мае в республике отметят сразу три важных праздника: День единства народа, День защитника Отечества и День Победы.
Обладателей имени Мамыр в Казахстане 383, Мамырбек — 275, Мамырбай — 37. А имя Май носят 17 человек, еще 4 198 казахстанок зовут Майя.
Именем Бірлік (Единство) названы 484 казахстанца, также в нашей стране проживает один человек по имени Дружба и 23 человека по имени Достық.
Еще 8 129 граждан Казахстана носят имя Женис и 177 — Женіс. Также 136 человек названы красивым именем Отан (Родина, Отечество). Имя Родина в русском варианте носят 10 казахстанцев.
Кроме этого, в республике проживают 18 человек по имени Весна, 25 — по имени Көктем, 18 — по имени Коктем.
Напомним, в марте во время священного месяца в Бюро нацстатистики сообщали, что в Казахстане проживает всего 43 726 человек с именем Рамазан. С именем Рамадан в стране насчитывается 232 человека.