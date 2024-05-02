Май 2024 года в Пермском крае может стать самым холодным за последние 7 лет

Май 2024 года в Пермском крае может стать самым холодным за последние семь лет, сообщает доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов в своём телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края».
По словам эксперта, такого холодного последнего месяца весны в Прикамье не было с 2017 года.
«Аномальная волна холодов продлится с 2 по 10 мая, в результате чего первая декада станет исключительно холодной, а погода, соответствующая климатической норме мая, установится во второй и третьей декадах», — рассказал Андрей Шихов.
При этом текущий май будет менее засушливым, чем в 2023 году: осадки будут на уровне нормы и в 5−10 раз больше предыдущего года.
«В период
Потепление прогнозируется только после 10 мая.