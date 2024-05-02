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Май 2024 года в Пермском крае может стать самым холодным за последние 7 лет

Потепление придёт в Прикамье не раньше 10 мая.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 83% 757 мм рт. ст. +18°

Май 2024 года в Пермском крае может стать самым холодным за последние семь лет, сообщает доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов в своём телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края».

По словам эксперта, такого холодного последнего месяца весны в Прикамье не было с 2017 года.

«Аномальная волна холодов продлится с 2 по 10 мая, в результате чего первая декада станет исключительно холодной, а погода, соответствующая климатической норме мая, установится во второй и третьей декадах», — рассказал Андрей Шихов.

При этом текущий май будет менее засушливым, чем в 2023 году: осадки будут на уровне нормы и в 5−10 раз больше предыдущего года.

«В период 2—4 мая состоится мощное вторжение холода из Центральной Арктики. Впервые с 2017 года ожидаются майские снегопады, установление временного снежного покрова, налипание мокрого снега на провода и деревья. Наибольшая вероятность этих явлений 4 мая на юго-востоке края. Заморозки в первой декады мая ожидаются ежедневно», — поясняет Андрей Шихов.

Потепление прогнозируется только после 10 мая.