За этот сезон я ставлю парням четвёрку с плюсом — Андрей Мартемьянов

Впервые за шесть лет хоккейный клуб «Амур» по итогам регулярного чемпионата КХЛ вышел в плей-офф. Что примечательно, привел команду к такому результату главный тренер Андрей Мартемьянов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». До этого ХК «Амур» попадал в плей-офф шесть лет назад. И тоже под руководством Мартемьянова. О том, как он оценивает минувший сезон и к чему готовится клуб, наставник хоккеистов рассказал нашему изданию.
— Андрей Алексеевич, как вы в целом оцениваете игру «Амура» в этом сезоне?
— За этот сезон я могу поставить парням четвёрку с плюсом, справились с поставленной задачей. У нас был новый турнир с владивостокским «Адмиралом», так называемый «Кубок Икры». Приморцы его выиграли. Это, конечно, важное соревнование для Дальнего Востока, но у нас стояла основная задача — выход в плей-офф, это самое главное. Но мы не забудем и то, что следующий «Кубок Икры» должен стать нашим. Вообще хотелось бы, чтобы на Дальнем Востоке и Сибири появились ещё клубы КХЛ, например, на Сахалине, в Красноярске — это географически не очень далеко. Тем более что наша страна развернулась на Восток, а тут необъятные просторы.
— А вы довольны селекцией игроков в этом сезоне?
— Мы проделали большую работу, и первая поставленная задача была выполнена. Во многом благодаря поддержке губернатора Михаила Владимировича Дегтярева и правительства края. Такого отношения я давно не видел. При первой встрече с президентом клуба Александром Александровичем Никитиным мне было чётко обозначено: у нас серьёзный клуб и стоят серьёзные задачи. Благодаря этому вниманию многих игроков мы смогли оставить здесь на следующий сезон. Переговоры с игроками идут довольно быстро, то есть мы уже не какой-то периферийный клуб, куда не хотят ехать, а наоборот. Удалось сохранить костяк команды, смотрите, сколько парней уже заключили контракты с «Амуром» на следующий сезон: Вячеслав Грецкий, Игорь Бобков, Ефим Гуркин, Евгений Кулик, Иван Мищенко и Александр Брынцев. За время регулярного чемпионата КХЛ мы узнали друг друга, притёрлись и стали настоящей командой. Так что да, селекцией я доволен.
— Вы как-то обратились к болельщикам, чтобы они попусту не освистывали команду. То есть игроки выкладываются, и вы встали на их защиту?
— В наш адрес было много негативных моментов, когда команде было сложно, требовалась поддержка трибун, а не освистывание. Мы живём в одной среде, варимся на одной кухне, и я вижу, как игрокам тяжело. Часто приходится менять географические пояса. Из-за этого может не хватать концентрации, появляется рассеянность. Хорошо бы, если бы болельщики это понимали. Мы смогли доказать к концу сезона, что справились со всеми трудностями. А поддержка трибун нам очень нужна. Чем прекрасен спорт, давайте пофилософствуем. В театре или в кино ты примерно знаешь, какая будет концовка, в спорте — нет, в спорте ты не знаешь ничего, это интрига. Есть матчи, где команду поначалу просто топчут, а в итоге она выигрывает. Этим прекрасен спорт. Мы не выходим проигрывать, а хотим выигрывать!
— Андрей Алексеевич, вы выходец из «Автомобилиста», уже вписали себя в историю «Амура», а «Автомобилист» в этом году вписал себя в историю в борьбе за Кубок Гагарина. Следите за родными?
— Мои родные здесь, в Хабаровске. У меня очень мало свободного времени, поэтому я посмотрел всего пару матчей «Автомобилиста». У меня есть задача, есть работа, всё это связано с «Амуром».
— Вы пригласили в тренерский штаб нашего бывшего капитана Виталия Атюшова, справляется?
— Я доволен всеми своими помощниками, в том числе и Виталием. Это для него дело новое, он третий сезон отработал в качестве тренера защитников. Вообще, дело помощника главного тренера — оно очень объёмное, я сам 10 лет отработал помощником, работы очень-очень много.
Необходимо вливаться в жизнь команды и в раздевалке, и тренироваться на льду, подсказывать ребятам. Тренерами не рождаются, тренерами становятся.
— У «Амура» две домашних формы — оранжевая и чёрная. Кто выбирает цвет?
— Форму выбираю я, но советуюсь с ребятами. Этого требует профессиональное суеверие. В спорте это нормальное явление. Если ты в предыдущем матче не очень удачно сыграл, то нужно что-то поменять. Это как с шайбой, которая вылетела за пределы площадки: если ею забили гол в наши ворота — она несчастливая, и болельщики её на поле не вернут.
— Сезон закончился, команда здорово попрощалась с болельщиками, причём мероприятие прошло в ваш день рождения. Теперь нужен небольшой отдых. Где проведёте отпуск?
— Дней на десять поеду в родной Екатеринбург, потом в Сочи. То есть, отпуск я проведу в России и никаких поездок за рубеж у меня не будет 100%. Жена предлагала в Таиланд ненадолго слетать. Я ей: нет-нет, отпуск чисто в России, больше никуда не собираюсь.
— Губернатор Хабаровского края ставит задачу к 2026 году завоевать Кубок Гагарина. Это вообще реально для «Амура»?
— А почему нереально? Есть задача, есть цель. Да, это амбициозная цель, но по-другому быть и не должно. Мы будем работать и стремиться к ней, но нам также понадобится поддержка хабаровских болельщиков, мы на неё очень рассчитываем. Поэтому вместе у нас всё получится!