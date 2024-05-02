За этот сезон я ставлю парням четвёрку с плюсом — Андрей Мартемьянов

— В наш адрес было много негативных моментов, когда команде было сложно, требовалась поддержка трибун, а не освистывание. Мы живём в одной среде, варимся на одной кухне, и я вижу, как игрокам тяжело. Часто приходится менять географические пояса. Из-за этого может не хватать концентрации, появляется рассеянность. Хорошо бы, если бы болельщики это понимали. Мы смогли доказать к концу сезона, что справились со всеми трудностями. А поддержка трибун нам очень нужна. Чем прекрасен спорт, давайте пофилософствуем. В театре или в кино ты примерно знаешь, какая будет концовка, в спорте — нет, в спорте ты не знаешь ничего, это интрига. Есть матчи, где команду поначалу просто топчут, а в итоге она выигрывает. Этим прекрасен спорт. Мы не выходим проигрывать, а хотим выигрывать!



— Андрей Алексеевич, вы выходец из «Автомобилиста», уже вписали себя в историю «Амура», а «Автомобилист» в этом году вписал себя в историю в борьбе за Кубок Гагарина. Следите за родными?