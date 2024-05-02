В регионе начали работу речные маршруты

В церемонии запуска движения теплоходов принял участие заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.
«Это важное событие для нашего региона, связанное с открытием навигации на реке Обь. Погодные условия позволяют без проблем запустить сезонный речной транспорт. Теперь граждане смогут быстро добираться до дачных участков», — отметил Евгений Тюрин.
Стоимость проезда сохранится на уровне 2023 года. Размер платы до пристани «о. Кудряш» будет составлять 110 рублей, до пристани «Седова Заимка» — 150 рублей, до пристани «Тихие зори» — 90 рублей, до пристани «Северо-Чемская» — 50 рублей.
Детский билет обойдется в 50% от тарифа. Также предусмотрены льготы при предъявлении «Социальной карты».
Согласно установленному расписанию на 2024 год с 15 мая, маршрут «Речной вокзал — Седова Заимка» будет работать три раза в неделю. По средам и воскресеньям теплоход будет отправляться с причала «Речной вокзал» в 8:00. Обратный рейс от причала «Седова Заимка» отправляется в 16:00. По пятницам теплоход отправляется с «Речного вокзала» в 19:00. Обратный рейс будет осуществляться в субботу в 4:00.
Маршрут «Речной вокзал — Тихие зори» будет совершать два оборотых рейса ежедневно. С понедельника по пятницу отправление с «Речного вокзала» в 6:00 и 18:30. Обратные рейсы в 07:30 и 20:00. В субботу и воскресенье, а также в праздничные дни отправление с «Речного вокзала» в 08:30 и 11:00. Обратные рейсы в 10:00 и 12:30.
На время праздничных дней до 15 мая расписание движения будет изменено. Время отправления теплохода можно уточнить на сайте перевозчика или по телефону: