В регионе начали работу речные маршруты

Согласно установленному расписанию на 2024 год с 15 мая, маршрут «Речной вокзал — Седова Заимка» будет работать три раза в неделю. По средам и воскресеньям теплоход будет отправляться с причала «Речной вокзал» в 8:00. Обратный рейс от причала «Седова Заимка» отправляется в 16:00. По пятницам теплоход отправляется с «Речного вокзала» в 19:00. Обратный рейс будет осуществляться в субботу в 4:00.