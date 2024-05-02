Главные новости в Молдове 2 мая

1. Что будут делать люди 9 мая, которые по многолетней привычке придут на главную площадь Кишинева к Бессмертному полку, а там День Европы: Не все пользуются интернетом, а телеканалы власть закрыла.
2. Полстраны веселились на народных гуляниях, президент Санду — в скорой помощи, спикер парламента смешил людей в каске: Как в Молдове отметили День труда.
3. Над гражданкой Молдовы с детьми измывались латвийские таможенники: «Сутки продержали на границе, спрашивали, чей Крым, требовали порвать второй, российский, паспорт, а в итоге назвали угрозой Евросоюзу».
4. Насильника 14-летней школьницы, которую он накачал наркотиками, а потом «подарил» двум своим знакомым, выпустили на свободу: Из своих 5 лет он отсидел 2 месяца — «хорошо себя вел».
5. В Первомай Национальная армия под флагами Румынии и ЕС отдала почести тем, кто массово расстреливал в Молдове и Европе людей: «Высшая степень психологического насилия — целовать ноги убийцам твоих предков».