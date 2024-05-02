В Хабаровском крае заработала «горячая линия» по клещам

— Специалисты расскажут о том, как правильно защититься от нападения клещей, что делать и куда обращаться, если паразит прососался, куда обращаться в случае положительного результата на вирус клещевого энцефалита при исследовании клеща, каковы основные признаки болезни, где и как можно сделать прививку от клещевого энцефалита, каков график работы лабораторий, проводящих исследование на клещевые инфекции, — уточнили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.