В Хабаровском крае заработала «горячая линия» по клещам

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора в четверг, 2 мая, запустили в Хабаровском крае «горячую телефонную линию» по вопросам профилактики болезней, передающихся иксодовыми клещами. Отвечать на вопросы граждан они будут вплоть до 8 мая. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы ведомства.
— Специалисты расскажут о том, как правильно защититься от нападения клещей, что делать и куда обращаться, если паразит прососался, куда обращаться в случае положительного результата на вирус клещевого энцефалита при исследовании клеща, каковы основные признаки болезни, где и как можно сделать прививку от клещевого энцефалита, каков график работы лабораторий, проводящих исследование на клещевые инфекции, — уточнили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
Также работает телефон Центра гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Его номера
В Комсомольске-на-Амуре звонки принимаются по номеру
В Ванино «горячая линия» работает по номеру +7 (42137) 7−09−67 (с 9:00 до 16:00).
Также по вопросам профилактики клещевого энцефалита можно обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).
Напомним, по данным на последнюю декаду апреля, в Хабаровском крае в лечебные учреждения по поводу присосавшихся клещей с начала сезона активности этих паразитов обратились уже свыше 300 человек. Исследовано 166 клещей, снятых с людей. Зараженных вирусным клещевым энцефалитом выявлено не было.
Для профилактики заболеваний непривитым от клещевого энцефалита не позднее четырёх дней с момента присасывания клеща необходимо проколоть курс иммуноглобулина. Детям до 17 лет препарат вводится бесплатно.