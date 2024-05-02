Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один не долетел, другой не доехал — путешественники пытались откупиться от иркутской транспортной полиции

Двое путешественников, транзитом следовавших через Приангарье — один на поезде, другой на самолете — задержаны за попытки дать взятки сотрудникам транспортной полиции, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ГУ МВД

Как рассказали в Восточно-Сибирском управлении полиции на транспорте, «нарушители пытались откупиться от ответственности за совершенные правонарушения суммами в четыре с половиной и две тысячи рублей»:

«39-летний житель Новосибирска в пути распивал спиртные напитки и выражался в адрес проводников и пассажиров грубой нецензурной бранью».

Немного успокоился дебошир, лишь когда увидел полицейских. Поняв, что накуролесил, как минимум, на административную статью, он попытался дать взятку — 4 500 рублей. Но — не прокатило. На станции Вихоревка его высадили с поезда, составили административный протокол и завели уголовное дело.

Еще одного мелкого взяткодателя задержали в международном аэропорту Иркутска. 34-летний иностранец «нарушил требования миграционного законодательства» и, чтобы замять инцидент, предложил полицейским две тысячи рублей. Они не денег не взяли, а задержали мужчину и поместили в спецучреждение для временного содержания иностранных граждан.