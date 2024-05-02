Один не долетел, другой не доехал — путешественники пытались откупиться от иркутской транспортной полиции

Немного успокоился дебошир, лишь когда увидел полицейских. Поняв, что накуролесил, как минимум, на административную статью, он попытался дать взятку — 4 500 рублей. Но — не прокатило. На станции Вихоревка его высадили с поезда, составили административный протокол и завели уголовное дело.