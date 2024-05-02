Один не долетел, другой не доехал — путешественники пытались откупиться от иркутской транспортной полиции

Как рассказали в Восточно-Сибирском управлении полиции на транспорте, «нарушители пытались откупиться от ответственности за совершенные правонарушения суммами в четыре с половиной и две тысячи рублей»:
«39-летний житель Новосибирска в пути распивал спиртные напитки и выражался в адрес проводников и пассажиров грубой нецензурной бранью».
Немного успокоился дебошир, лишь когда увидел полицейских. Поняв, что накуролесил, как минимум, на административную статью, он попытался дать взятку — 4 500 рублей. Но — не прокатило. На станции Вихоревка его высадили с поезда, составили административный протокол и завели уголовное дело.
Еще одного мелкого взяткодателя задержали в международном аэропорту Иркутска. 34-летний иностранец «нарушил требования миграционного законодательства» и, чтобы замять инцидент, предложил полицейским две тысячи рублей. Они не денег не взяли, а задержали мужчину и поместили в спецучреждение для временного содержания иностранных граждан.