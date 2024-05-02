Синоптики предупредили жителей 9 регионов

«На большую часть Казахстана будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, с чем пройдут дожди, на востоке, в ночные часы в Карагандинской области, в области Абай, Жетысу пройдут осадки, на востоке, в горных районах юго-востока сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидается усиление ветра, гроза, на юго-востоке — град, шквал, на юго-западе пыльная буря, на северо-западе — туман. Ночью на востоке Карагандинской области, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области, на западе, севере, востоке области Абай ожидаются заморозки 1−3 градуса».