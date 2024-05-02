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Синоптики предупредили жителей 9 регионов

Синоптики представили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 2 мая.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 83% 757 мм рт. ст. +18°
Источник: РИА "Новости"

«На большую часть Казахстана будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, с чем пройдут дожди, на востоке, в ночные часы в Карагандинской области, в области Абай, Жетысу пройдут осадки, на востоке, в горных районах юго-востока сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидается усиление ветра, гроза, на юго-востоке — град, шквал, на юго-западе пыльная буря, на северо-западе — туман. Ночью на востоке Карагандинской области, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области, на западе, севере, востоке области Абай ожидаются заморозки 1−3 градуса».

сообщили метеорологи.

На большей части Мангистауской, на юге, востоке Атырауской, на западе, юге, в центре Кызылординской, на севере Туркестанской, на юге области Абай, на юге Карагандинской, Актюбинской областей сохраняется высокая пожарная опасность.