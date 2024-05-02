В Новосибирске из ХК «Сибирь» ушёл гендиректор Кирилл Фастовский

Контракт между хоккейным клубом и Кириллом Фастовским истёк в конце апреля. Пост генерального директора ХК «Сибирь» занял мастер спорта Лев Крутохвостов. Ранее об этом писали в официальном tg-канале правительства Новосибирской области «Новосибирь».