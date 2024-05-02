В Новосибирске из ХК «Сибирь» ушёл гендиректор Кирилл Фастовский

Контракт между хоккейным клубом и Кириллом Фастовским истёк в конце апреля. Пост генерального директора ХК «Сибирь» занял мастер спорта Лев Крутохвостов. Ранее об этом писали в официальном tg-канале правительства Новосибирской области «Новосибирь».
Кирилл Фастовский являлся гендиректором ХК «Сибирь» с 2010 года. Его контракт истёк 30 апреля 2024 года.
Лев Крутохвостов, ставший новым гендиректором клуба, возглавлял «Спортивную школу по хоккею “Сибирь”.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщил о том, что в Новосибирске главным тренером ХК «Сибирь» стал Вадим Епанчинцев.