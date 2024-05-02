Под Новосибирском пятые сутки ищут пенсионера, пропавшего на красном тракторе

Волонтеры проверили природные и техногенные ловушки, а также места рыбалки и отдыха. Оповестили об исчезновении мужчины соседние населенные пункты. К поиску привлекли и малую авиацию. Самолет облетел зону поиска с общим треком 217 километров. А беспилотник сделал 454 снимка. В общей сложности в поиске Петра Федоровича участвовали 130 человек.