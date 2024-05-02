Под Новосибирском пятые сутки ищут пенсионера, пропавшего на красном тракторе

В Новосибирской области пятые сутки ищут Филатова Петра Федоровича. 67-летний пенсионер пропал 27 апреля. В тот день он уехал из дома в поселке Никольский на красном тракторе Т-25 в неизвестном направлении. Заявка на поиск в отряд «ЛизаАлерт НСО» поступила 28 апреля.
— За 4 дня поисков была продела большая работа: выполнено более 96 задач, общее количество треков пешими и автомобильными экипажами составляет около 3000 километров, — рассказали в поисково-спасательном отряде.
Волонтеры проверили природные и техногенные ловушки, а также места рыбалки и отдыха. Оповестили об исчезновении мужчины соседние населенные пункты. К поиску привлекли и малую авиацию. Самолет облетел зону поиска с общим треком 217 километров. А беспилотник сделал 454 снимка. В общей сложности в поиске Петра Федоровича участвовали 130 человек.
— Пожалуйста, внимательно присмотритесь к ориентировке. Вдруг именно ваш звонок станет тем самым, который мы так сильно ждём…, — говорит сын пропавшего мужчины.
Если вы знаете о местонахождении Петра Федоровича, позвоните по номеру: 8 (800)700−54−52.