В Уфе в праздничный день поймали 12 нетрезвых водителей.

В праздничный день, 1 мая, в Уфе сотрудники госавтоинспекции поймали 12 нетрезвых водителей. Всего в столице республики зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в 2 дорожных авариях пострадали 2 человека, 1 погиб, сообщает пресс-служба ГИБДД по городу.
Также пресечено 363 нарушений Правил дорожного движения. Из них:
— 21 невыполнение требования уступить дорогу пешеходам;
— 58 нарушений правил ремней безопасности;
— 21 нарушение правил перевозки детей-пассажиров;
— 22 пешехода были привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД.