В Уфе в праздничный день поймали 12 нетрезвых водителей.

В праздничный день, 1 мая, в Уфе сотрудники госавтоинспекции поймали 12 нетрезвых водителей. Всего в столице республики зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в 2 дорожных авариях пострадали 2 человека, 1 погиб, сообщает пресс-служба ГИБДД по городу.