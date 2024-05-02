В Новосибирске синоптики обещают дождь и потепление

К вечеру в Новосибирске потеплеет до +8 градусов, дождь прекратится. Ветер будет южный и юго-восточный. В пятницу, 3 мая, синоптики обещают потепление до +10 градусов. Ветер будет сменяться на северный, северо-западный и северо-восточный. В субботу, 4 мая, воздух прогреется до плюс 14 градусов. В воскресенье теплая погода сохранится, но возможно небольшие осадки в виде дождя.