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В Новосибирске синоптики обещают дождь и потепление

НОВОСИБИРСК, 2 мая, ФедералПресс. В Новосибирске метеорологи прогнозируют в ближайшее время небольшой дождь, облачную погоду с прояснениями и потепление к выходным.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 78% 757 мм рт. ст. +23°
Источник: Reuters

«Днем столбик термометра покажет +5…+7 градусов», — сообщают метеорологи данные о прогнозе погоды на 2 мая.

К вечеру в Новосибирске потеплеет до +8 градусов, дождь прекратится. Ветер будет южный и юго-восточный. В пятницу, 3 мая, синоптики обещают потепление до +10 градусов. Ветер будет сменяться на северный, северо-западный и северо-восточный. В субботу, 4 мая, воздух прогреется до плюс 14 градусов. В воскресенье теплая погода сохранится, но возможно небольшие осадки в виде дождя.

Редакция ранее публиковала список топовых мест Новосибирска, куда можно сходить на длинных выходных.