В Братском районе ограничили движение по федеральной трассе «Вилюй» из-за снегопада

В Братском районе ограничили движение по участку федеральной трассы А-331 «Вилюй» с 147-го по 186-й км из-за непогоды. Ограничение действует с 10.20 сегодня, 2 мая. О снятии ограничений сообщат дополнительно. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра Братского района Александра Дубровина.