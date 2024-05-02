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В Братском районе ограничили движение по федеральной трассе «Вилюй» из-за снегопада

Участок дороги с 147-го по 186-й км закрыт для транспорта.

Источник: Соцсети

В Братском районе ограничили движение по участку федеральной трассы А-331 «Вилюй» с 147-го по 186-й км из-за непогоды. Ограничение действует с 10.20 сегодня, 2 мая. О снятии ограничений сообщат дополнительно. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра Братского района Александра Дубровина.

Данный участок трассы закрыт для движения маршрутных транспортных средств, большегрузов, транспортных средств категории D, а также легкового транспорта с летними шинами. Для обеспечения безопасности и контроля введенного ограничения на данном участке автодороги дежурят экипажи ГИБДД.