Чиновников заставили починить водопроводные сети в трех поселках НСО

Барабинский районный суд обязал местную администрацию отремонтировать ветхие водопроводные сети в трех населенных пунктах. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
По данным ведомства, прокурорская проверка установила, что в Новочановском, Новониколаевском и Новоярковском сельсоветах водопроводные сети изношены более чем на 70%, из-за чего регулярно происходили прорывы.
В итоге суд обязал администрацию Барабинского района заменить водопроводные сетей в семи населенных пунктах общей протяженностью 26,7 км.
Напомним, в НСО чиновников обязали сделать капремонт водопровода в селе Троицкое.