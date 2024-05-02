В Краснодаре и крае в конце рабочей недели ожидается ветреная погода и незначительное потепление

В регионе синоптики обещают переменную облачность, в отдельных районах -кратковременный дождь, а днем и вечером — грозу. Ветер будет восточный, северо-восточный 5−10 м/с, местами с усилением до 12−14 м/с, вечером порывами до 15−18 м/с. Термометры покажут ночью 8−13°С выше 0, местами по востоку края — от +4 до +9°С; днем термометры покажут 18−23°С тепла; в горах ночью — лишь 4−9°С тепла, днем — до +13…+18°С.