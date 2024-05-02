В Краснодаре и крае в конце рабочей недели ожидается ветреная погода и незначительное потепление

Краснодар
В четверг, 2 мая, в Краснодаре ожидается переменная облачность и без существенных осадков, сообщили синоптики Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ветер при этом восточный, северо-восточный 5−10 м/с, днем и вечером порывами до 12−14 м/с. Ночь пройдет с температурой воздуха 9−11°С тепла, днем по области — до +21…+23°С.
Краснодарский край
В регионе синоптики обещают переменную облачность, в отдельных районах -кратковременный дождь, а днем и вечером — грозу. Ветер будет восточный, северо-восточный 5−10 м/с, местами с усилением до 12−14 м/с, вечером порывами до 15−18 м/с. Термометры покажут ночью 8−13°С выше 0, местами по востоку края — от +4 до +9°С; днем термометры покажут 18−23°С тепла; в горах ночью — лишь 4−9°С тепла, днем — до +13…+18°С.
Черноморское побережье
На Черноморском побережье в этот четверг прогнозируется переменная облачность, местами — небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6−11 м/с, местами с усилением до 12−14 м/с, в Новороссийске временами порывами до 15−17 м/с. В ночные часы на термометрах — 11−16°С тепла, днем на побережье — от +18 до +23°С.