«Предложили оценить материал наощупь»: житель Красноярска купил футболку за 149 рублей и пожаловался в Роспотребнадзор

В апреле прошлого года в одной из химчисток краевого центра выявили факт завышения цены на чистку брендовой одежды. Клиенты обратили на это внимание, возмутились и сообщили в Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства рассказали, что по закону в публичном договоре цена товаров, работ или услуг должна быть одинаковой для всех потребителей соответствующей категории.