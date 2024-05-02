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«Предложили оценить материал наощупь»: житель Красноярска купил футболку за 149 рублей и пожаловался в Роспотребнадзор

Красноярец пожаловался в Роспотребнадзор на футболку без маркировки.

Источник: Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю

В региональный Роспотребнадзор обратился покупатель, который рассказал, что в красноярском магазине «Планета Одежда Обувь» он приобрел футболку за 149 рублей без маркировки.

Как пояснил покупатель, ему нужен был товар из 100% хлопковой ткани. Продавец не растерялся и нашел оригинальный выход из непростой ситуации — он предложил мужчине оценить материал изделия наощупь. Отмечается, что администрация магазина проигнорировала просьбу показать документы на товар.

— Конечно, отсутствие на изделии соответствующей маркировки, в том числе информации о составе ткани, является нарушением, — напомнили специалисты ведомства.

В итоге Роспотребнадзор объявил предпринимателю предостережение о недопустимости подобных нарушений.

Добавим, что маркировка должна содержать следующую информацию:

— наименование продукции, продавца и страны-изготовителя;

— юридический адрес изготовителя или продавца;

— размер;

— состав сырья;

— товарный знак (при наличии);

— единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза;

— гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости);

— дату изготовления;

— номер партии (при необходимости).

В апреле прошлого года в одной из химчисток краевого центра выявили факт завышения цены на чистку брендовой одежды. Клиенты обратили на это внимание, возмутились и сообщили в Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства рассказали, что по закону в публичном договоре цена товаров, работ или услуг должна быть одинаковой для всех потребителей соответствующей категории.

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