«Предложили оценить материал наощупь»: житель Красноярска купил футболку за 149 рублей и пожаловался в Роспотребнадзор

В региональный Роспотребнадзор обратился покупатель, который рассказал, что в красноярском магазине «Планета Одежда Обувь» он приобрел футболку за 149 рублей без маркировки.
Как пояснил покупатель, ему нужен был товар из 100% хлопковой ткани. Продавец не растерялся и нашел оригинальный выход из непростой ситуации — он предложил мужчине оценить материал изделия наощупь. Отмечается, что администрация магазина проигнорировала просьбу показать документы на товар.
— Конечно, отсутствие на изделии соответствующей маркировки, в том числе информации о составе ткани, является нарушением, — напомнили специалисты ведомства.
В итоге Роспотребнадзор объявил предпринимателю предостережение о недопустимости подобных нарушений.
Добавим, что маркировка должна содержать следующую информацию:
— наименование продукции, продавца и страны-изготовителя;
— юридический адрес изготовителя или продавца;
— размер;
— состав сырья;
— товарный знак (при наличии);
— единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза;
— гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости);
— дату изготовления;
— номер партии (при необходимости).
В апреле прошлого года в одной из химчисток краевого центра выявили факт завышения цены на чистку брендовой одежды. Клиенты обратили на это внимание, возмутились и сообщили в Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства рассказали, что по закону в публичном договоре цена товаров, работ или услуг должна быть одинаковой для всех потребителей соответствующей категории.