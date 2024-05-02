Собянин рассказал о создании транспортного каркаса ТиНАО

— Самый масштабный объект — первая очередь автодороги Мамыри — Пенино — Шарапово. Это дублер Калужского и Киевского шоссе, — написал глава города в своем Telegram-канале.
По его словам, в течение года специалисты завершат два этапа обновления улично-дорожной сети Троицка. Будут сделаны дополнительные выезды на Калужское шоссе, напрямую соединяющие магистраль с Октябрьским проспектом на севере и юге столицы.
Кроме того, в поселении Мосрентген введут около восьми километров новых и реконструированных дорог. Также часть дорог обновят Коммунарке. В частности, в эксплуатацию введут реконструируемую часть трассы Калужское шоссе — деревня Бачурино — а/д Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.
Помимо этого, участок улично-дорожной сети реконструируют в Северо-Восточном административном округе Москвы.
Одним из ключевых дорожных проектов столичных властей является завершение строительства автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. О том, как идет строительство магистрали, в интервью «Вечерней Москве» рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.