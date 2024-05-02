Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин рассказал о создании транспортного каркаса ТиНАО

Свыше 35 километров автомобильных дорог построят в ТиНАО в 2024 году. Об этом в четверг, 2 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Самый масштабный объект — первая очередь автодороги Мамыри — Пенино — Шарапово. Это дублер Калужского и Киевского шоссе, — написал глава города в своем Telegram-канале.

По его словам, в течение года специалисты завершат два этапа обновления улично-дорожной сети Троицка. Будут сделаны дополнительные выезды на Калужское шоссе, напрямую соединяющие магистраль с Октябрьским проспектом на севере и юге столицы.

Кроме того, в поселении Мосрентген введут около восьми километров новых и реконструированных дорог. Также часть дорог обновят Коммунарке. В частности, в эксплуатацию введут реконструируемую часть трассы Калужское шоссе — деревня Бачурино — а/д Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Помимо этого, участок улично-дорожной сети реконструируют в Северо-Восточном административном округе Москвы.

Одним из ключевых дорожных проектов столичных властей является завершение строительства автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. О том, как идет строительство магистрали, в интервью «Вечерней Москве» рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Собянин Сергей