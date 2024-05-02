Названы продукты, употребление которых продлит жизнь

«Благодаря белковому составу орехов они весьма положительно сказываются на здоровье сердца. Также эксперты рекомендуют включать в рацион темный шоколад с содержанием какао не менее 75%, так как он содержит большое количество антиоксидантов, превосходящее даже чернику».