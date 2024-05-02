В Красноярске водозаборы защищают от возможных низовых пожаров

«Каждую весну мы тушим неконтролируемые палы сухостоя, которые по выходным устраивают на островах любители пикников или рыбалки. Зачастую остановить возгорания удается именно на вспаханной полосе. Кроме того, в план профилактических мероприятий противопожарного режима входят постоянные обходы территорий на границе с местами отдыха горожан для своевременного обнаружения возможных поджогов и обязательный покос травы не менее двух раз за лето», — рассказывает генеральный директор КрасКом Олег Гончеров.