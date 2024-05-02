В Красноярске водозаборы защищают от возможных низовых пожаров

Сейчас по периметру санитарной зоны каждого из семи городских водозаборов сотрудники компании обновляют защитные минерализованные полосы-преграды на пути распространения низовых пожаров. Всего вспашут более 10 км противопожарных разрывов.
«Каждую весну мы тушим неконтролируемые палы сухостоя, которые по выходным устраивают на островах любители пикников или рыбалки. Зачастую остановить возгорания удается именно на вспаханной полосе. Кроме того, в план профилактических мероприятий противопожарного режима входят постоянные обходы территорий на границе с местами отдыха горожан для своевременного обнаружения возможных поджогов и обязательный покос травы не менее двух раз за лето», — рассказывает генеральный директор КрасКом Олег Гончеров.
Напомним, за умышленный поджог травы Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере до 5 тысяч рублей — для физических лиц, до 50 тысяч руб. — для должностных, до 1 млн рублей — для юридических.