Заморозки и +28 ожидаются в мае в Новосибирске и области

Предварительный прогноз погоды на месяц представили синоптики ГУ МЧС России по Новосибирской области.
В первую декаду мая прогнозируется, что средняя температура будет колебаться от −5 до +10 градусов. Не исключено, что днём воздух прогреется до +23 градусов. По словам синоптиков, будут идти дожди. Отмечается, в этот период пойдёт на снижение уровень воды в реках Омь, Тара, Тартас и Майзас.
От 0 до +8 градусов ночью и от +8 до +28 градусов днём покажет столбик термометра во вторую декаду мая. Специалисты предупреждают о дождях и грозах. В горах Алтая начнёт таять снег, а это может обернуться для Новосибирской области второй волной паводка. Затопление участков возможно в пойменной части Оби.
Не всё так однозначно будет в третью декаду мая: ночью до +8 градусов, днём — до +20, а в отдельные дни ожидаются заморозки до −2 градусов. И вновь, по мнению синоптиков, прольют дожди.
Май предвещает большое количество природных пожаров в регионе.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что в ночь с 5 на 6 мая жители Новосибирска увидят пик метеорного потока Эта-Аквариды.