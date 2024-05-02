Заморозки и +28 ожидаются в мае в Новосибирске и области

В первую декаду мая прогнозируется, что средняя температура будет колебаться от −5 до +10 градусов. Не исключено, что днём воздух прогреется до +23 градусов. По словам синоптиков, будут идти дожди. Отмечается, в этот период пойдёт на снижение уровень воды в реках Омь, Тара, Тартас и Майзас.