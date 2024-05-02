Курсанты службы исполнения наказаний обустроили мемориалы в Кузбассе

Мемориал в Сосновском сельском поселении — один из крупнейших в Новокузнецком районе. Два уроженца этой территории, Владимир Юдин и Василий Зорькин, — Герои Советского Союза. Курсанты за несколько часов навели порядок на самом мемориале, обелиске Юдину и Зорькину и прилегающей к ним территории.