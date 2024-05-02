Курсанты службы исполнения наказаний обустроили мемориалы в Кузбассе

В преддверии Дня Победы курсанты Кузбасского института ФСИН благоустроили мемориалы памяти воинам Великой Отечественной войны в селе Сосновка и Аллею Героев в селе Кульчаны Новокузнецкого района.
Мемориал в Сосновском сельском поселении — один из крупнейших в Новокузнецком районе. Два уроженца этой территории, Владимир Юдин и Василий Зорькин, — Герои Советского Союза. Курсанты за несколько часов навели порядок на самом мемориале, обелиске Юдину и Зорькину и прилегающей к ним территории.
В селе Кульчаны находится мемориал, посвящённый памяти участников и погибших в Великую Отечественную войну, который украшают 13 бюстов Героев Советского Союза — уроженцев Новокузнецкого района. Волонтёры убирали сухую траву, оставшуюся после зимы, собирали мусор, облагораживали тротуарную плитку рядом с бюстами.
Также мы писали, что в Кузбассе началось техобслуживание Вечных огней и Огней памяти.