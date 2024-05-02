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Стали известны даты выплаты пенсий в мае 2024 года в Омской области

Омское отделение Социального фонда РФ обнародовало даты доставки пенсий и соцвыплат в регионе.

Источник: МК.RU Омск

Там отметили, что в Омской области выплатной период начинается с третьего числа каждого месяца. Но в отдельных населённых пунктах пособия за апрель начнут выплачивать с сегодняшнего дня — с четверга, 2 мая. Это касается выплат, которые производятся через почтовые отделения.

Основной график получения пособий и пенсий на май 2024 года в Омской области:

  • 3 мая — семьям с детьми зачислят на счета в банки единое пособие, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, выплаты в связи с рождением первого ребенка.
  • 3 мая — досрочный день доставки выплат из средств материнского капитала.
  • 7, 8 мая — зачисление пособия по уходу за детьми до 1,5 лет работающим гражданам на счета в банки.
  • 8, 16, 21 мая — зачисление пенсий и других выплат в банки.

Отметим, что выплаты перечисляются в течение всего дня. По вопросам зачисления средств на счета нужно обращаться в банк.