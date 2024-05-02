Стали известны даты выплаты пенсий в мае 2024 года в Омской области

Там отметили, что в Омской области выплатной период начинается с третьего числа каждого месяца. Но в отдельных населённых пунктах пособия за апрель начнут выплачивать с сегодняшнего дня — с четверга, 2 мая. Это касается выплат, которые производятся через почтовые отделения.