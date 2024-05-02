Южноуральцев предупредили о плотном тумане и дождях

Природа раз за разом удивляет необычными закатами, рассветами и даже северным сиянием. Одно из них, очень мощное, можно было наблюдать в ноябре прошлого года. И той осенью северное сияние «разрисовывало» ночное небо надо Челябинской областью не раз, и всё — из-за аномальных магнитных бурь.