Южноуральцев предупредили о плотном тумане и дождях

Сегодня днём воздух прогреется до +7…+12 градусов. Картину дополнит северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 13 метров в секунду.
А вот жители регионального центра могут выдохнуть, ведь в Челябинске сегодня осадки не ожидаются. Столбики термометров днём покажут до +12 градусов тепла. Настроение омрачит лишь порывистый северо-западный ветер.
На днях небо над Челябинской областью окрасилось яркими цветами. Всевозможные переливы розового, алого, сиреневого и оранжевого ежесекундно перемешивались, создавали новые оттенки и меняли вокруг давно привычные виды.
Природа раз за разом удивляет необычными закатами, рассветами и даже северным сиянием. Одно из них, очень мощное, можно было наблюдать в ноябре прошлого года. И той осенью северное сияние «разрисовывало» ночное небо надо Челябинской областью не раз, и всё — из-за аномальных магнитных бурь.