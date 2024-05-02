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Южноуральцев предупредили о плотном тумане и дождях

В четверг утром, 2 мая, Челябинскую область окутает плотный туман, поэтому водителям стоит быть внимательнее во время поездок по региону. Кроме того, днём на область обрушатся дожди. Подробнее о погодной обстановке на сегодняшний день рассказали синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 83% 757 мм рт. ст. +18°
Источник: Pchela.News

Сегодня днём воздух прогреется до +7…+12 градусов. Картину дополнит северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 13 метров в секунду.

А вот жители регионального центра могут выдохнуть, ведь в Челябинске сегодня осадки не ожидаются. Столбики термометров днём покажут до +12 градусов тепла. Настроение омрачит лишь порывистый северо-западный ветер.

На днях небо над Челябинской областью окрасилось яркими цветами. Всевозможные переливы розового, алого, сиреневого и оранжевого ежесекундно перемешивались, создавали новые оттенки и меняли вокруг давно привычные виды.

Природа раз за разом удивляет необычными закатами, рассветами и даже северным сиянием. Одно из них, очень мощное, можно было наблюдать в ноябре прошлого года. И той осенью северное сияние «разрисовывало» ночное небо надо Челябинской областью не раз, и всё — из-за аномальных магнитных бурь.