Массовая гибель пчел в Крыму: что это значит и к чему приведет — эксперт

«Пчелы — это индикатор. Если где-то произошло ЧП, пчеловод видит сразу, что перед ульями творится ужас. Но самый главный фактор — это здоровье людей. А у нас обработки полей ведутся в том числе в населенных пунктах, которые прилегают к этим полям, и где есть строго прописанные правила применения пестицидов и агрохимикатов, которые должны соблюдаться», — сказал Захарчук.