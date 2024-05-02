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Жители одного района Ташкента сегодня останутся без газоснабжения

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в Сергелийском районе будут проводиться ремонтные работы на газораспределительной сети. Жители некоторых локаций останутся без газа, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Об отключении сообщили в пресс-службе районного хокимията.

Сообщается, что топлива не будет с 10:00 до 18:00 в махаллях «Кумарык», «Олтин Водий» и «Учувчилар».

По завершении ремонтных работ подача природного газа будет возобновлена.

ЖКХ