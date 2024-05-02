Жители одного района Ташкента сегодня останутся без газоснабжения

Об отключении сообщили в пресс-службе районного хокимията.
Сообщается, что топлива не будет с 10:00 до 18:00 в махаллях «Кумарык», «Олтин Водий» и «Учувчилар».
По завершении ремонтных работ подача природного газа будет возобновлена.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в Сергелийском районе будут проводиться ремонтные работы на газораспределительной сети. Жители некоторых локаций останутся без газа, передает корреспондент Podrobno.uz.
Об отключении сообщили в пресс-службе районного хокимията.
Сообщается, что топлива не будет с 10:00 до 18:00 в махаллях «Кумарык», «Олтин Водий» и «Учувчилар».
По завершении ремонтных работ подача природного газа будет возобновлена.