Дисбаланс учителей и врачей может сложиться в Иркутске при переселении из ветхого жилья

Проблему расселения жителей аварийных домов обсудили во время депутатских слушаний в гордуме Иркутска 24 апреля. Так, нуждающихся в переселении из аварийного жилья жителей Свердловского района подталкивают к переезду в другой район города. Как рассказал зампредседателя комиссии по транспорту, связи и охране окружающей среды Ростислав Белых, это создает нехватку кадров на территории, в том числе среди учителей, пишет ИА IrkutskMedia.
Депутат обратил внимание, что в Свердловском округе существует множество аварийных домов, и нередко возникают ситуации, при которых жильцам домов на Якоби приходится переезжать в Ново-Ленино.
«Не будет ли у нас пресыщение преподавателями в Ленинском округе? Учителя начинают массово увольняться из округов и переводиться на работу в школы Ново-Ленино. Врачей тоже не хватает, все переезжают туда, где жилье более доступно», — рассказал Ростислав Белых.
Заместитель председателя комитета по градостроительной политике городской администрации Светлана Свиркина ответила, что согласно Жилищному кодексу, расселение жильцов аварийного жилья происходит в пределах населенного пункта, но не района проживания. Основная задача состоит том, чтобы переселить граждан из непригодного жилья, а не в том, чтобы определить их принадлежность к тому или иному месту проживания.
Председатель думы Иркутска Евгений Стекачев напомнил, что Россия — единственная страна, где существует программа по переселению из ветхого жилья. По его словам, рано или поздно она перестанет существовать, а переезд в Ново-Ленино не такой уж плохой вариант. Если граждан не устраивает количество денег, предлагаемое застройщиками, то необходимо брать другую квартиру.
Ранее в редакцию агентства обращалась жительница одного из домов на улице Мухиной, работающая учительницей в близлежащей школе. Она сообщила, что уже длительное время участвует в судебных разбирательствах с компанией, которая занимается сносом аварийных домов по программе развития застроенных территорий (РЗТ).
Женщина рассказала, что в настоящее время идут суды, вызванные отказами жильцов домов на Мухиной переселяться в Ленинский округ из-за расположения текущих мест работы. Учительница сообщила, что застройщик был обязан по закону либо переселить, либо предоставить компенсацию. Однако, по словам жительницы, оценка квартир в домах, которые должны снести, не способна покрыть всех расходов на приобретение другого жилья в этом же районе.
Непростая ситуация возникла при проведении оценочной экспертизы выкупной стоимости жилья из-за расхождения мнений специалистов. Так, один из экспертов определил размер компенсации в 9 172 00 млн рублей. Однако позже была сделана рецензия, в которой рецензент посчитал, что заключение не соответствует требованиям закона, имеются нарушения оформления заключения, Федеральные стандарты использованы частично, использованы источники, утратившие силу, из аналогов выбраны только аналоги с завышенными ценами и не сопоставлены цены аналогов с другими предложениями на рынке.
Была проведена повторная оценочная экспертиза, по итогам которой рыночная выкупная стоимость жилья, с учетом суммы компенсации за не произведенный капитальный ремонт, была определена в 5 576 571 рублей. Решением Свердловского районного суда администрацию города обязали выплатить учительнице денежные средства в размере 2 788 285 рублей 50 копеек — в соответствии с ее объемом доли.
Однако застройщик не согласился с решением суда, и дело было перенаправлено в областной суд для дальнейшего разбирательства. Предстоит оценка жилья в четвертый раз. 7 мая пройдет очередной заседание суда по данному делу.
«Простой учитель начальных классов с опытом работы более 30 лет имеет гораздо меньше ресурса для лоббирования своих интересов, чем большой иркутский застройщик. Тем не менее я намерена отстаивать свои законные интересы до конца и уверена, что суд восстановит справедливость», — рассказала местная жительница.
Напомним, что ранее жильцы домов на Мухиной обратились в «Народный фронт» и рассказали, что не против переехать из стареньких квартир, но при условии, что их переселят в дома неподалеку или предложат достойную компенсацию. Между тем сообщается, что застройщик якобы предложил жильцам компенсацию в размере 55 тысяч рублей за кв. метр или возможность выбрать новую квартиру в черновой отделке на другом конце города. Однако, по мнению жителей, за эти деньги в Иркутске жилья не купишь.