Дисбаланс учителей и врачей может сложиться в Иркутске при переселении из ветхого жилья

Напомним, что ранее жильцы домов на Мухиной обратились в «Народный фронт» и рассказали, что не против переехать из стареньких квартир, но при условии, что их переселят в дома неподалеку или предложат достойную компенсацию. Между тем сообщается, что застройщик якобы предложил жильцам компенсацию в размере 55 тысяч рублей за кв. метр или возможность выбрать новую квартиру в черновой отделке на другом конце города. Однако, по мнению жителей, за эти деньги в Иркутске жилья не купишь.